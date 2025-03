Dita e Verës, përveçse në Elbasan, që është kryefjala e saj, shoqërohet me festime të shumta edhe në Tiranë.

Parku i madh i liqenit artificial do të kthehet më 14 mars në oazin ku do mikpritet kjo ditë.

Të gjithë qytetarët do të kenë mundësi t’u bashkohen aktiviteteve që organizon bashkia e kryeqytetit për të gjitha grupmoshat. Me art, sport, muzikë e argëtime, kjo ditë, që paralajmëron ardhjen e pranverës, vjen edhe këtë vit si një ditë unike për ta shndërruar kryeqytetin në një atmosferë plot ngjyra.

Aktivitetet nisin nga ora 9:00 e mëngjesit, përgjatë digës së liqenit me Panairin e Artizanëve dhe Panairin Ushqimor për të vijuar deri në orën 8:00 të mbrëmjes.

Lojëra tradicionale për fëmijë, ekspozitë me piktura, nga mëngjesi deri në mesditë. Banda e qytetit do të performojë nga ora 9:00 deri në 10:00, nga diga deri në afërsi të Amfiteatrit. Më pas është parashikuar të mbahet edhe një koncert festiv.

Fëmijët do të kenë mundësinë të argëtohen me seancën e artit në natyrë. Lojërat sportive do të mbahen në orarin 10:30–12:30, ndërsa do të ketë shfaqje edhe nga kasta e aktorëve të Teatrit të Kukullave.

Aktivitetet festive në Tiranë

09:00 – 20:00 | Panairi i Artizanëve dhe Panairi Ushqimor

Përgjatë digës së PMLAT

09:00 – 14:00 | Oazi i Argëtimit

Lojëra tradicionale për fëmijë

09:00 – 14:00 | Ekspozitë me Piktura

Rruga nga bisedka e Nuses deri te godina e notarëve

09:00 – 14:00 | Varkat Padell dhe Kanoet

Përballë bisedkës Kineze

09:30 – 10:00 | Banda e Qytetit

Nga diga deri në afërsi të Amfiteatrit

10:00 – 14:00 | Koncerti Festiv

Teatri “Mirush Kabashi” – PMLAT

10:30 – 12:00 | Art & Craft

Seancë arti në natyrë për fëmijët @g_art_kids

10:00 – 21:00 | Koncerti i Pranverës

Hapësira përballë bisedkës Kineze

10:00 – 13:00: DJ Benito, program për fëmijë, Urban Band, Special Guests Sardi Strugaj

18:00 – 21:00: Banda muzikore Lambert Jorganxhi, Nikki Zaimi & Band, DJ

10:30 – 12:30 | Ëorkshop-i i Qeramikës

Godina e notarëve – Me mjeshtrin e qeramikës “Ari Art”

10:30 – 12:30 | Lojërat Sportive

Fushat multisportive

Sporti i Boksit

Federata e Ping Pong-ut

⚽ Kupa e Pranverës – Sportet Volejboll, Basketboll, Futboll

Lojëra popullore

♟ Kampionati i Shahut (Klubi Tirana)

11:00 – 12:00 | Teatri i Kukullave

Në krah të bisedkës së Nuses

11:00 – 13:00 | Taekëondo në Park

Hapësira në krah të stolave të Vodafone

Me një program të pasur, Elbasani do të mirëpresë gjithashtu banorë dhe vizitorë nga e gjithë Shqipëria për të festuar së bashku Ditën e Verës, festën e ngrohtësisë, traditës dhe gëzimit, si dhe të përgatitjes së ballokumes.

Aktivitetet në këtë qytet nisin nga ora 9:00 e mëngjesit dhe do të zgjasin për dy ditë radhazi.

Aktivitetet festive në Elbasan

Ora 09:00 – Media Point – Përballë Sahatit

Ora 09:00 – Photo Point LED Ëall – Sheshi Gensher

Ora 09:00 – Panairi i zejeve – Bulevardi

Ora 09:00 – Panairi i ballokumes – Lulishtja “Aqif Pasha”

Ora 10:00 – Karnavalet e shkollave – Bulevardi “Q. Stafa”

Ora 11:00 – Koncert në shesh me Elita 5 dhe Ardit Çuni

Ora 18:00 – Koncert elektronik – Sheshi Gensher

Nga një festë e vogël lokale, sot Dita e Verës është bërë një nga festat me përhapje të madhe në të gjithë vendin.