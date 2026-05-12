Deputeti socialist Erion Braçe ka vijuar me denoncimet e tij për problematikat që përfshijnë zona të ndryshme në Tiranë. Nëpërmjet një video të publikuar në facebook, Braçe ka ngritur shqetësimin e mungesës së një rrugë për kalimin e zjarrfikëses në një lagje në Tiranë tek “libri universitar”.
Reagimi:
LAGJET KURTH NE MES TE TIRANES-KETU TEK LIBRI UNIVERSITAR, NJE PALLAT ME POSHTE;
Zjarri ketu, nese bie, ben gjemen-SHIHENI;
As hyn e as del dot nje zjarrefikese, nje zjarr nga brenda, ne kete itinerar qe po ndjek une, ben gjemen, pjek njerez.
Leave a Reply