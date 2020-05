Pas mbledhjes me kryedemokratin, Lulzim Basha, aktori Neritan Liçaj i ka dërguar një mesazh kryeministrit Edi Rama.

Mes të tjerave e quan ” kryeministri i rraskapitur i Surrelit” duke e futuar që të përplaset fizikisht me të.

Liçaj paralajmëron Ramën se “s’ka parë asgjë akoma” dhe se “shumë shpejt do ta surprizoj”.

“Një mesazh për kryeministrin e rraskapitur, teatri është flamuri kuqezi dhe kur mendon që luan me këtë flamur, luan me ekzistencën e popullit. Bujrum të përplasemi, o ti o ne o kryeministër i rraskapitur i Surrelit, të jesh i sigurt që do humbasësh”, tha aktori.

/e.rr