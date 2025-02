Ish- deputeti Neritan Ceka, i ftuar në emisionin “Kjo Javë” në News24, foli në lidhje me karrierën e vështirë të kryepeshkopit të ndjerë Anastas dhe përballjen e tij me politikanë dhe njerëz të fuqishëm në Shqipëri.

Ai u shpreh se arsyeja se përse në fillime Kryepeshkopi u përball me armiqësi, ishte vetëm me moria historike. Një ndër këto personalitete sipas tij ishte kreu aktual i PD Sali Berisha, me të cilin më vonë janë bërë edhe miq.

Pjesë nga diskutimi në studio:

Nisida Tufa: Si e vlerësoni rolin e tij në krijimin e marrëdhënieve apo forcimi i marrëdhënieve ndërkombëtare me kishën orthodokse të greke dhe Patriarkanën e Kostandinopojës?

Neritan Ceka: Këtu kishin të bënin lidhjet personale dhe intelektualiteti i tij. Karriera e tij nuk ka qenë e lehtë. Shërbeu në Afrikë. Qëndroi gjithmonë në rrethe universitare, jo në hierarkinë e mirëfilltë që administronte kishën ortodokse apo Akumenike.

Fakti që nuk ishte konfliktual, nuk u konfliktua as me ata që e sulmuan.

Nuk ka dhënë kurrë deklaratë në lidhje me ata që ishin politikisht të fortë dhe që ishin armiq të tij vetëm nga kujtesa historike, por më pas u bënë miq të tij.

Ndër ta është Sali Berisha. Ishte armiku i tij për arsye historike nuk di të kishte konflikte të tjera. Vetëm për parimin e tij si nacionalist. Ishte në PD njeriu që luftoi për Kosovën, kishte një qëndrim anti-grek, për Çamërinë.