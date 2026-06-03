Nënkryetarja e Kuvendit të Shqipërisë, Klodiana Spahiu, zhvilloi një vizitë në Kinë, ku mori pjesë në një aktivitet të rëndësishëm mes drejtuesve lokalë të Shangdong dhe atyre të vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore. Në një intervistë për Grupin Mediatik të Kinës (CMG), zonja Spahiu tha se ky aktivitet kishte vlerë të madhe për të shkëmbyer eksperienca midis drejtuesve lokalë.
Spahiu vlerësoi ndër të tjera arritjet e kësaj province, që në dy dekadat e fundit ka pasur një zhvillim shumë të madh, si në fushën e teknologjisë, në fushën e inovacionit, në prodhimin industrial, në turizëm dhe arsim.
E pyetur mbi mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen, zonja Spahiu tha se Kina dhe Shqipëria kanë shumë hapësira për të bashkëpunuar. Zonja Spahiu veçoi një nga fushat ku Shqipëria ka pasur zhvillim të madh vitet e fundit, siç është inteligjenca artificiale.
“Ne jemi përpjekur vitet e fundit që të bëjmë një transformim rrënjësor, sidomos në përfitimin e shërbimeve publike, për t’i bërë sa më lehtësisht të arritshme për qytetarët nëpërmjet teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Mendoj se në këtë fushë kemi shumë për të bashkëpunuar”,- tha ajo.
Sipas zonjës Spahiu, turizmi është një tjetër sektor ku mund të intensifikohet bashkëpunimi dhe një nga hapat e parë do të ishte vendosja e një linje direkte ajrore me Shqipërinë.
Ajo vlerësoi zhvillimin e jashtëzakonshëm që ka pasur Kina, sidomos në dy dekadat e fundit, ndërsa miliona njerëz kanë dalë nga varfëria, sipas standardeve të OKB-së.
“Jeni për t’u përgëzuar si komb që punoni kaq fort dhe që nën drejtimin që keni intensifikuar dhe keni përqafuar teknologjitë e reja, por duke mos harruar asnjëherë tradicionalen tuaj”,- tha nënkryetarja Spahiu.
Zonja Spahiu shprehu edhe falënderimet për ndihmën që Kina i ka dhënë Shqipërisë në momente të vështira, siç ka qenë tërmeti në vitin 2019, pandemia apo përmbytjet.
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