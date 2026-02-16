Nga Plarent Ndreca
Lexova relacionin për ndryshimin e nenit 242/2 të Kodit të Procedurës Penale. Nga përmbajtja e tij ende nuk del qartë nëse synohet konkretizimi dhe sqarimi i një parashikimi ekzistues kushtetues, apo nëse po tentohet të krijohet përmes ligjit një mbrojtje që Kushtetuta nuk e ka dhënë.
Këtu duhet ndarë mendja.
Neni 242/2 ose pajtohet me Kushtetutën, ose nuk pajtohet. Nëse nuk pajtohet, ai është antikushtetues dhe çdo ndryshim mbi të mbetet i helmuar nga e njëjta mangësi; si dispozita, ashtu edhe ndryshimet përkatëse mund të shpallen antikushtetuese. Nëse pajtohet, atëherë duhet interpretuar vetëm në përputhje me Kushtetutën.
Unë besoj se neni 242/2 është dispozitë e dalë në pajtim kushtetues, por vetëm nëse lexohet në harmoni me nenin 73/1 të Kushtetutës, i cili rregullon imunitetin funksional. Ky imunitet nuk mbron personin, por funksionin. Ai garanton që ushtrimi i funksionit kushtetues të mos ngacmohet nga ndërhyrja e një pushteti tjetër, duke ruajtur balancën institucionale dhe parimin e ndarjes së pushteteve.
E njëjta logjikë shtrihet edhe tek Presidenti (neni 90/1), tek Avokati i Popullit (neni 61/3), tek Kryetari i KLSH (neni 165/2) dhe tek gjyqtarët e Gjykatës së Lartë (neni 137). Të gjithë gëzojnë imunitet funksional për mendimet dhe qëndrimet në ushtrim të funksionit dhe për rrjedhojë, nuk mund të ndalohen/pezullohen në vetë ushtrimin e funksionit.
Prandaj duhet thënë qartë dhe pa ekuivok se ndryshimet e propozuara duhet të jenë thjesht një materializim më i qartë i asaj që Kushtetuta tashmë njeh si imunitet funksional të organeve kushtetuese. Nëse ecim me idenë se po rregullojmë parimin e balancës së pushteteve përmes Kodit të Procedurës Penale, atëherë po i japim një argument të fortë Gjykatës Kushtetuese që nesër të vërë në diskutim të gjithë nenin 242/2.
Ndërkohë, nuk kuptohet mospërfshirja e anëtarit të Gjykatës së Lartë në listën e ndryshimeve, kur ai është pikë referimi kushtetuese për imunitetin funksional të Avokatit të Popullit dhe të Kryetarit të KLSH, të cilët janë përfshirë tashmë.
Po ashtu, nuk kuptohet përfshirja e anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, kur instituti i pezullimit të tij është rregulluar drejtpërdrejt nga vetë Kushtetuta. Neni 128 e ka parashikuar shprehimisht këtë regjim. Kur Kushtetuta ka folur qartë dhe specifikisht për “pezullimin”, ligji nuk mund të krijojë një mekanizëm paralel të paautorizuar prej saj.
Ky është një rast i mirë për të bërë ndryshime me koherencë kushtetuese.
