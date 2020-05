bana Osmani pak ditë më parë ndau lajmin e gëzueshëm se është në pritje të fëmijës së dytë.

Mësohet se Arbana dhe Eduart Grishaj do të jenë prindër të një djali.

Ndërkohë Eduarti ka filluar që tani që mendon për të ardhmen e fëmijës së tij të parë.

Ai tha që nëse fëmija i tyre do ishte vajzë do bëhej regjisore dhe nëse do ishte djalë do dëshironte të bëhej futbollist.

Moderatorja është nënë e një djali me emrin Joni.

/a.r