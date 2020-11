Grimieria e njohur nga Kosova, Marigona Obërtinca ka ndërruar jetë mëngjesin e sotëm në një nga spitalet vendase.

Mediat kosovare bëjnë me dije se ajo u largua nga kjo botë si pasojë e përdorimit të tepruar të lëndëve narkotike.

Pavarësisht se mjekët janë përpjekur të bëjnë intoksimin e saj, Marigona ka ndërruar jetë. Ndërkohë që familja e saj, ka vendosur që të bëjë një varrim vetëm me njerëzit e saj të familjes. E motra e saj, Blerta thotë se Marigona u nda nga jeta 4 ditë para ditëlindjes së saj.

Ajo ka lënë pas një djalë të vogël.

POSTIMI I PLOTË I MOTRËS:

Marigona jonë, ndërrove jetë pa asnjë paralajmërim, në moshën më të mirë!

Kishte shumë në rend para teje dhe po të na kishte pyet dikush e kishim ndërru vendin me ty pa mendu 2herë.

E ke dashtë jetën aq shumë dhe e jetove aq shumë, sikur ta dije që në këtë botë do jesh shkurt.

Ishe Forcë e Natyrës, nuk ka pasë askush e asgjë tokësore me të ndalë kur diçka ke synu me bë. Me kokëfortësi ke shty të gjitha qëllimet tua përtej.

Për Leon mos u mërzit, ai ka me vazhdu me jetu e me të kujtu. Të premtoj që të gjithë kemi me u kujdes për te.

E di që asgjë nuk ndodh pa arsye dhe nëse na shef nga lartë dije që të kemi dashtë shumë, të gjithë dhe kemi me vazhdu me të dashtë e me të kujtu derisa të jemi në këtë botë.

Erdhe në këtë jetë në Nëntor, Nëntori të morri. Qysh kemi me festu 28 Nëntorin tash e tutje?

Bukuria jote, buzëqeshja jote, kokëfortësia jote, zëri yt, qenja jote ka me na mungu shumë. Për ty nuk ka Lamtumirë.

Shihemi Marigonë – kur se di!