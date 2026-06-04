Të tjera detaje janë mësuar lidhur me ngjarjen e rëndë që ndodhi mëngjesin e sotëm, 4 qershor, në Maliq, ku mbeti i vrarë efektivi i forcave “Shqiponja” Enea Mekolli, 34 vjeç, dhe mbeti i plagosur një koleg i tij, Edison Andri, 36 vjeç.
Mësohet se detaji që kishte zbuluar vendodhjen e të shumëkërkuarit V.B lidhej pikërisht me nënën e tij.
Autori i ngjarjes në Maliq, ishte në kërkim prej vitit 2017 dhe rezultonte i dënuar me 10 vite burg për prodhim dhe trafik narkotikësh. Por deri më sot ia kishte dalë më së miri të fshihej.
Sipas burimeve, 43-vjeçari është parë ditën e djeshme në Lozhan. Dhe sot forcat e Policisë kishin organizuar kapjen e tij, pasi kanë marrë informacion që nga fshati ka shkuar në stanin ku kishte bagëtitë dhe rrinte me nënën e tij.
Në këtë operacion kanë qenë të përfshirë 6 efektive të forcave “Shqiponja”, mes tyre Mekolli dhe Andri.
V.B i kishte shpëtuar edhe katër herë ndër vite operacioneve të forcave RENEA.
Sipas autoriteteve, efektivët i kanë bërë thirrje të dorëzohej, por ai ka hapur zjarr ndaj tyre. Nga përplasja me armë humbi jetën efektivi Enea Mekolli, ndërsa mbeti i plagosur efektivi Edison Adri.
Pas shkëmbimit të zjarrit, autori u plagos dhe u arrestua nga forcat e policisë. Ngjarja ka shkaktuar reagime të shumta, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj.
Këto janë pamjet me dron që tregojnë vendin ku fshihej i shumëkërkuari.
Në pamje shihet stani i izoluar në një zonë të thellë malore, i cili shërbente si vendstrehim për 43-vjeçarin. Objekti ishte i pajisur edhe me kamera sigurie, çka dyshohet se i mundësonte të shumëkërkuarit të monitoronte lëvizjet përreth dhe t’i shmangej forcave të rendit.
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