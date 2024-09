Ish-presidenti i SHBA-ve, Donald Trump, ka bërë një deklaratë të diskutueshme për kryeministrin kanadez Justin Trudeau, duke pretenduar se ai është djali i Fidel Kastros.

Gjithçka ndodhi në një intervistë në podcast:

“Thonë se është djali i Fidel Kastros dhe mund të jetë”.

Përveç kësaj, Trump vuri në dukje se nëna e Trudeau, Margaret, kishte fjetur me të gjithë Rolling Stones, diçka që vetë Mick Jagger e përmendi gjatë një koncerti në Kanada.

Në librin e tij të ri, “Save America”, ai rithekson këtë informacion.

“Justin Trudeau dhe unë shkuam shumë mirë, por ndryshimi i natyrshëm ishte se ai ishte shumë bujar dhe unë, për ta thënë butë, jo”, shkroi Trump. “Do të jetë shumë interesante të shohim se si do të shkojmë në të ardhmen, por më parë duhet të arrij atje (në Shtëpinë e Bardhë)”, vazhdoi ai. “Nëna e tij ishte e bukur dhe e egër. Në vitet 1970, shkoi të festonte me Rolling Stones, por ishte e lidhur disi edhe me Fidel Castron. Ajo tha se ai ishte “mashkulli më seksi që kishte takuar ndonjëherë” dhe shumë njerëz thonë se Justin është djali i saj. Ai betohet se nuk është, por si mund ta di unë! Castro kishte flokë të mirë, nuk ishte ‘baba’, Justin ka flokë të mirë dhe ai u bë komunist ashtu si Castro,” vazhdoi Trump.

Thashethemet kishin qarkulluar më parë, duke bërë që qeveria kanadeze t’i mohonte në vitin 2018.

Për më tepër, Associated Press publikoi një kontroll faktesh duke e debutuar idenë si të rreme. Në raportin e tyre, ata sqaruan se Margaret, e cila u martua me kryeministrin kanadez Pierre Trudeau në moshën 22-vjeçare, lindi djalin e tyre Justin nëntë muaj pas martesës, në vitin 1971, kur Pierre ishte 51 vjeç.

Raporti gjithashtu vuri në dukje se Justin Trudeau ka lindur katër vjet përpara se Margaret të bënte udhëtimin e saj të parë në Kubë. Megjithatë, teoria fitoi popullaritet pasi Trudeau lavdëroi Fidel Castron pas vdekjes së tij në vitin 2016, duke e përshkruar atë si një “revolucionar legjendar më të madh se jeta”.