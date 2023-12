Naim Murseli, bashkëshorti i Liridona Murselit e cila u vra ditën e djeshme brenda në makinë nga grabitësit, është arrestuar nga Policia e Kosovës.

Media Kosovare “Indeksonline” bën me dije se Naim Murseli dyshohet si i implikuar në vrasjen e bashkëshortes së tij.

Kujtojmë se e ndjera është vrarë pasditen e së mërkurës në makinë në afërsi të shtëpisë së saj në dalje të Prishtinës.

“Raportohet se viktima femër kosovare, derisa ka qenë me bashkëshortin dhe dy fëmijët e tyre me makinë, një person i panjohur i armatosur i ka ndaluar dhe ua ka kërkuar të gjitha gjërat me vlerë dhe është qëlluar me armë zjarri për vdekje. Lidhur me rastin është intervistuar bashkëshorti i saj, dëshmitari mashkull kosovar i cili kishte arritur të largohet nga vetura me dy fëmijët e tyre.

Njësit relevante policore, prokurori dhe ndihma e shpejtë urgjente kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga mjeku është konstatuar vdekja e viktimës. Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion” thuhet në raportin e Policisë.

Naim Murseli, i cili është këshilltar i Behgjet Pacollit, dhe Liridona Murseli kanë jetuar në Suedi dhe ishin kthyer në Prishtinë pak muaj më parë./m.j