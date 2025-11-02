Nën tingujt e ‘I did it my Way’ të Frank Sinatrës, ish-kryeministri Fatos Nano është përcjellë në banesën e fundit.
Qindra qytetarë hodhën karafila të bardhë, mbi arkivolin e liderit historik të PS.
© 2025 JAVA NEWS - Të drejtat mbi përmbajtjen mbrohen sipas etikës profesionale dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.
