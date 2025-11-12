Deputeti i Partisë Demokratike, Bardh Spahia, është përgjigjur para prokurorëve të posaçëm lidhur me hetimin ndaj tij, ku akuzohet për shpërdorim detyre gjatë periudhës që ka ushtruar detyrën e kryebashkiakut të Shkodrës.
Pas marrjes në pyetje, Spahia tha se qëllimi i këtij procesi ishte politik dhe jo ligjor.
“I thash prokurorëve që duhet të ishte thelluar më shumë në pyetjen e dëshmitarit ku qartazi pranon përdormini politik të tij në padi dhe në nisjen e këtij procesi gjyqësor. Ai ka thënë ”nuk kam pasur interes mbi vendimet, interesi im ka qenë lufta politike” e thënë nga goja e paditësit. Kjo tregon shumë se si është nisur ky gjyq dhe mbi ç’baza bëhet. Nuk duheshin shpenzuar paratë e taksapaguesve shqiptarë për të nisur gjyqe të tilla, por të përdoreshin në luftën kundër korrupsionit”, tha Spahia.
Spahia u kallëzua në SPAK në vitin 2022 nga Mark Molla, ish-drejtues i Ujësjellës-Kanalizimeve në Shkodër, i cili pretendon se është shkarkuar në mënyrë të paligjshme dhe se në vend të tij është emëruar një anëtar i FRPD-së.
Leave a Reply