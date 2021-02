Prokuroria e Tiranës i ka sekuestruar një shumë të konsiderueshme pasurie biznesmenit Alban Xhepa, i cili po hetohet për pastrim parash. Raportohet se vlera e tyre është rreth 6 mln euro.

Hetimet kane filluar pas marrjes së informacioneve përkatëse nga Drejtoria Vendore e Policisë, Tiranë. Sipas informacionit fillestar se i dyshuari Alban Xhepa kishte në administrim kompani të ndryshme dhe kryente veprimtarinë e pastrimit të produkteve të veprës penale.

Në bashkëpunim me Drejtorinë e Pergjitheshme të Parandalimit dhe te Pastrimit te Parave, është bërë e mundur bllokimi fillestar i një sasie relativisht të madhe monetare të këtij shtetasi. Hetimi ka zbuluar se nga ana e përfaqësuesve të subjekteve që kanë përfituar fonde nga Qipro me dërgues shoqërinë ‘Tripdale Limited’ është kërkuar që fondet të mos kreditohen në llogari të tyre për shkak se dërguesi kërkon kthimin e fondeve.

Në këtë mënyrë është hetuar për llogaritë në bankën ‘ISP’ të shoqërive ‘GoITradeIInternational’, ‘Eni Gjika’, ‘International Marketing Solutions Global’, ‘Avni Vila’,‘IrdiLika’, ‘Migena Ballabani’ dhe ‘Gerald Beno’. Per hetimin e çështjes eshte bashkepunuar dhe me autoritetet e huaja, ku pas pergjigjes se ardhur pas kerkeses se bere nga ana jone per ndihme juridike rezulton se i hetuari Alban Xhepa rezulton të jetë dënuar 3 herë në shtetin italian per veprat penale në fushën e Narkotikëve, falsifikimit si dhe të krimeve kundër personit. Janë kryer veprimet e duhura në drejtim te verifikimit të pasurive te luajtshme dhe të paluajtshme, dhe është vendosur sekuestrimi si më poshtë:

➢ Sekuestrimin prane Drejtorise se Sherbimit te Transportit Rrugor te Mjeteve me targa dhe ne pronesi te shtetasve:

1. TR 8470 H Benz Mercedez ne emer te shtetasit Alban Xhepa.

2. AA 483 SU Range Rover e zeze ne emer te shoqerise International Marketing SOL

3. AA 296 RV Audi A7 e zeze ne emer te shtetasit Ilirjan Ibrahim Shkurti.

4. AA 264 OR Mercedes Benz ne emer te shtetasit Iqmet Hedi Kolami.

5. AA 377 IZ Mercedes Benz S500 e zeze ne emer te Qemal Shefki Aliu.

6. AA 988 SF Smart e kuqe ne emer te shtetases Meri Ramis Xhepa.

7. AA 845 XJ Jaguar E-Space ne emer te shtetases Meri Ramis Xhepa.

8. AA 300 KF Land Rover e zeze ne emer te Go Trade International.

9. AB 621 AD Benz-M S350 Bluetec blere me lizing nga Alban Xhepa.

10. AA 394 XD Range Rover e zeze ne pronesi te International Marketing Solutions,

➢ Sekuestrimin prane ASHK Tirane te pasurive te patundshme ne emrin e shtetasit Alban Xhepa dhe familjareve te tij si me poshte: Alban Xhepa ka pasuri te cilat jane:

– Pasuria me Nr.125/23 Vol.8, Fq.2017 ne zonen kadastrale nr.3266 me indeks harte K-34-100-(27- C) per pronen truall me siperfaqe 500m2 ne sauk, prone e rregjistruar me date 02.04.2019.

– Shteasi Alban Xhepa ka ne pronesi dhe dy biznese te cilat i ka te rregjistruara ne nje NIPT L92022003U me emer subjekti HEAT forma ligjore SHPK data e themelimit 20.08.2019. Adresa e Bar Restorant HEAT ne Tirane eshte ne Rrugen Ismail Qemali pallati Gener 2 ne pasurine nr.2/317/ND-N3.

Ndersa Adresa e Bar Restorant HEAT ne Palase ne territorin e Green Coast Resort & Residences. Bajram Xhepa rezultojne keto pasuri:

– Pasuria me Nr.451/10/1 Vol.8, Fq.99 ne zonen kadastrale nr.3321 me indeks harte K-34-100-(25- B) per pronen truall me siperfaqe 300m2 ne Sharre Tirane, prone e rregjistruar me date 26.10.1995.

– Pasuria me Nr.85/52 Vol.11, Fq.48 ne zonen kadastrale nr.3321 me indeks harte K-34-100-(25-B) per pronen truall me siperfaqe 200m2 ne Sharre Tirane, prone e rregjistruar me date 18.01.2005. Lorenc Xhepa rezultojne keto pasuri:

– Pasuria me Nr.6/532-G4 Vol.85, Fq.247 ne zonen kadastrale nr.8270 me indeks harte TR-T-9 per pronen ambient sherbimi dyqan me siperfaqe 19m2 ne Komuna e Parisit Tirane, prone e rregjistruar me date 17.10.2019.

– Pasuria me Nr.6/532-G6 Vol.85, Fq.249 ne zonen kadastrale nr.8270 me indeks harte TR-T-9 per pronen ambient sherbimi dyqan me siperfaqe 25.1m2 ne Komuna e Parisit Tirane, prone e rregjistruar me date 17.10.2019.

– Pasuria me Nr.6/532-G1 Vol.85, Fq.244 ne zonen kadastrale nr.8270 me indeks harte TR-T-9 per pronen ambient sherbimi dyqan me siperfaqe 44.34m2 ne Komuna e Parisit Tirane, prone e rregjistruar me date 17.10.2019.

– Pasuria me Nr.6/532-G7 Vol.85, Fq.250 ne zonen kadastrale nr.8270 me indeks harte TR-T-9 per pronen ambient sherbimi dyqan me siperfaqe 14.70m2 ne Komuna e Parisit Tirane, prone e rregjistruar me date 17.10.2019.

– Pasuria me Nr.6/532-G2 Vol.85, Fq.245 ne zonen kadastrale nr.8270 me indeks harte TR-T-9 per pronen ambient sherbimi dyqan me siperfaqe 19.41m2 ne Komuna e Parisit Tirane, prone e rregjistruar me date 17.10.2019. – Pasuria me Nr.6/332+1-1 Vol.45, Fq.156 ne zonen kadastrale nr.8260 me indeks harte TR-U-8 per pronen apartament me siperfaqe 127.27m2 ne Komuna e Parisit Tirane, prone e rregjistruar me date 28.12.2018 te cilen e ka ne bashkepronesi me shtetasen Nilda Sotir Ndrio.

➢ Sekuestrimin prane QKB Tirane te bizneseve ne emrin e shtetasit Alban Xhepa dhe familjareve te tij si: – Biznesi me NIPT L92022003U me emer subjekti HEAT forma ligjore SHPK data e themelimit 20.08.2019. Adresa e Bar Restorant HEAT ne Tirane eshte ne Rrugen Ismail Qemali pallati Gener 2 ne pasurine nr.2/317/ND-N3. – Bar Restorant HEAT ne Palase ne territorin e Green Coast Resort & Residences.

– Biznesi me NIPT L61313042A me emer subjekti International Marketing Solutions Global me adrese Njesi Bashkliake nr.5 Rr.Nikolla Tupe Godina 1 K.3 siper lokal XIXA. – Biznesi me NIPT M01913001A me emer sujketi Proedita Consulting me adrese Njesi Bashkliake nr.5 Rr.Tish Dahija Kompleksi Kika shkalla 2 Hyrja 4 Tirane

➢ Sekuestrimin prane Bankave te nivelit te dyte te te gjitha llogarive bankare ne emer te shtetasve A.Xh, L.Xh, N.Xh, etj.