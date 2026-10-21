Ish-guvernatori i Bankës Qendrore të Hungarisë, György Matolcsy, është në qendër të një hetimi për mashtrim financiar, që dyshohet se mund të ketë shkaktuar humbjen e mbi gjysmë miliardë eurove nga fondet publike.
Sipas mediave hungareze, disa persona janë arrestuar, ndërsa është raportuar edhe për një urdhër-arresti ndërkombëtar ndaj djalit të tij, Ádám Matolcsy.
Çështja lidhet me administrimin e aseteve të kompanive të krijuara nga banka qendrore gjatë drejtimit të Matolcsy-t. Autoritetet po hetojnë dyshimet për keqpërdorim fondesh, ndërsa ish-guvernatori dyshohet edhe për përdorim dokumentesh të falsifikuara.
Matolcsy ka qenë një nga aleatët e afërt të ish-kryeministrit Viktor Orbán. Kryeministri aktual, Peter Magyar, ka kërkuar hetim të plotë për çështjen dhe ka kritikuar ritmin e ngadaltë të prokurorisë.
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Burimi: Botë
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