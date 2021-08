Një shofer bashkë me një pasagjere janë arrestuar në Tiranë me drogë. 34-vjeçari u kap duke drejtuar mjetin nën efektin e lëndëve narkotike kurse me vete kishte dhe 39-vjeçaren H.B.

Po ashtu policët i gjetën në mjet edhe një sasi lënde narkotike heroinë.

NJOFTIMI NGA POLICIA

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve M. Z., 34 vjeç dhe H. B., 39 vjeçe, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin që shtetasi M. Z., 34 vjeç, dyshohej se e drejtonte nën efektin e lëndëve narkotike, dhe pasagjere shtetasen H. B., Forcat e Posaçme “Shqiponjat” gjetën dhe sekuestruan një sasi me lëndë narkotike heroinë.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.