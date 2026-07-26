Këto janë momentet kur forcat e Policisë së Shtetit dhe efektivët e RENEA-s zhvillojnë negociata me 35-vjeçarin Refit Buzi, i cili qëndronte i izoluar brenda automjetit të tij.
Për disa orë me radhë, negociatorët i bënë thirrje të dorëzohej dhe të hiqte dorë nga çdo veprim ekstrem, por ai refuzoi t’u përgjigjej thirrjeve të policisë, raporton korrespondenti i Top Channel Neritan Trifoni.
Pas përfundimit të negociatave dhe ndërhyrjes së forcave në terren, Buzi kreu vetëvrasje me armën që mbante me vete, duke i dhënë fund një operacioni të gjatë policor.”
Mëngjesin e 24-korrikut Refit Buzi shkoi me armën e gjahut në banesën e Rozalinda Plakut në Vidhisht të Roskovecit dhe hapi zjarr me armë gjahu ndaj familjarëve të saj. Babai i vajzës, Kosta Plaku humbi jetën në vend, ndërsa e ëma, Belere Plaku, vdiq në mbrëmje në spital, si pasojë e plagëve të marra.
Të rinjtë kishin qenë të fejuar para disa vitesh, por lidhja ishte ndërprerë nga Rozalinda. 24-vjeçarja vijonte studimet për infermieri në Tiranë, ndërsa autori ishte kthyer nga emigracioni pas disa vitesh në Angli. Familjarët pretendojnë se ai nuk e kishte pranuar ndarjen dhe e kërcënonte vazhdimisht.
Familjarët e autorit japin një tjetër version për konfliktin. Sipas tyre, përplasja mes çiftit lidhet edhe me një shumë parash që Buzi pretendon se ia kishte dërguar ish-partneres gjatë kohës që jetonte në Angli.
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