Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se një takim midis Presidentit rus Vladimir Putin dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky do të mbahet “shumë shpejt”.
“Një takim do të mbahet shumë shpejt dhe besoj se do të jemi në gjendje të bëjmë përparim të madh”, u tha Trump gazetarëve, duke iu referuar përpjekjeve diplomatike për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila ka vazhduar për gati pesë vjet.
Të dielën, Zelensky tha se një takim midis rusëve dhe ukrainasve do të mbahet në nëntor nën ndërmjetësimin e SHBA-së për të rinisur bisedimet e paqes që kanë ngecur që nga fillimi i vitit.
“Jemi gati të flasim. Nëse është një çështje territoriale, duhet të diskutohet në nivelin e udhëheqësve. Çështjet e tjera kanë të bëjnë me grupet teknike. Pra, e gjithë kjo mund të diskutohet në nëntor”, tha presidenti ukrainas në një intervistë me televizionin shtetëror.
Rusia kishte njoftuar dy ditë më parë se një takim i tillë ishte planifikuar për në nëntor në Abu Dhabi, në Emiratet e Bashkuara Arabe, si pjesë e përpjekjeve të fundit të SHBA-së për të ringjallur bisedimet e paqes, të cilat kanë qenë të pezulluara që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit në fund të shkurtit.
Bisedime të drejtpërdrejta midis rusëve dhe ukrainasve kanë ndodhur tashmë në vitin 2025 pa arritur një zgjidhje të konfliktit, me të dyja palët që këmbëngulin në kushtet e tyre.
Kremlini deri më tani ka përjashtuar çdo mundësi për një takim midis Putinit dhe Zelenskyt diku tjetër përveç Moskës.
Rusia refuzon çdo ndërprerje të operacioneve para një marrëveshjeje thelbësore, duke besuar se një armëpushim do t’i lejonte Kievit të riarmatoset.
The post Negociatat për mbylljen e luftës në Ukrainë, Trump: Do mbahet një takim mes Putin dhe Zelenskyt shumë shpejt appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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