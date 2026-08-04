Kryeministri në detyrë Albin Kurti, njëherazi kreu i LVV ka zhvilluar një takim në hapësirat e Kuvendit me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhikun.
Siç raportohet në media, pasi ka dalë nga takimi që zgjati për rreth tri orë, Kurti është shprehur se nuk ka ende një marrëveshje politik për krijimin e institucioneve.
“Sa i përket takimit me LDK-në, lajm do të ishte po të kishim marrëveshje. Marrëveshje politike nuk kemi. Kemi nevojë për marrëveshje politike që respekton rezultatin zgjedhor. Askush nuk i do zgjedhjet e reja, nëse nuk kemi marrëveshje, fatkeqësisht mund të shkaktohen. Do të përpiqemi maksimalisht, do të vazhdojmë komunikimin”, u shpreh Kurti.
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