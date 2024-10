Parlamenti Europian ka vendosur që të dërgojë në vendin tonë në fund të këtij muaji një delegacion me përbërje shumëpartike për të ndjekur nga afër situatën politike. Vendimi u mor në mbledhjen e parë të komitetit të ri të stabilizim asocimit.

Kryetar i këtij komiteti u zgjodh eurodeputeti i majtë italian Marco Tarquinio. Ai është po ashtu me përvojë mediatike. Gjatë fjalës së tij Tarquinio tha se do të jemi bashkëpërgjegjës për të përshpejtuar procesin e integrimit të plotë të Shqipërisë në BE. Më datë 14 Tetor ky komitet do të informohet në mënyrë konkrete dhe të detajuar mbi situatën politike në vendin tonë e tensionuar së tepërmi orët e fundit.

Këto zhvillime nga Brukseli përkojnë me vendimmarrjen e ambasadorëve të 27 shteteve anëtare për nisjen faktike të negociatave në datë 15 Tetor. Nuk është e qartë sesa do të ndikojë rikthimi i përplasjeve të dhunshme në Parlament dhe protestave masive në marrëdhëniet me Evropën e bashkuar.

Në mënyrë të vazhdueshme është kërkuar konsensus politik për reformat e integrimit pas vonesës gati dhjete-vjeçare që kur vendit tonë iu dha statusi si kandidat për anëtarësim në BE.

