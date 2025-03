Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu deklaroi sot në Kuvend se 21 kompani kanë shprehur interesin për të bashkëpunuar me kompaninë shtetërore për prodhimin e armëve.

“Për industrinë ushtarake, janë vendosur themelet rregullatore, me kompaninë shtetërore, që ka rigrupuar pesë asete dhe kemi marrë 21 shprehje interesi zyrtare nga kompani ndërkombëtare prodhimi municionesh, artilerie, dronësh luftarakë, dhe po zhvillojmë negociata me pesë prej tyre dhe shumë shpejt do jemi në gjendje pse jo dhe pranë komisionit të Sigurisë të japim një pasqyrë të qartë të të gjithë ecurisë së negociatave” tha Vengu.

Vengu tha se “VKM për rikthimin në shërbimin aktivë është në proces bashkërendimi më Këshillin e Ministrave dhe shumë shpejt do të miratohet.

S’ka ditë që qendra e rekrutimit nuk merr kërkesa për rikthim qoftë të ish ushtarakëve, ish gardistëve, elementë të tjerë që kanë qenë të përfshirë në sigurinë kombëtarë që duan të angazhohen në FA. Kemi përparësi që ta miratojmë së shpejti”, tha Vengu.

Ministri informoi se, komponenti rezervist po ashtu ka interes të lartë dhe ligji është miratuar, teksa aktet nënligjore, 5 prej tyre janë në bashkërendim, një paketë e plotë kjo që do të miratohet njëherazi në Këshillin e Ministrave.

Sa i takon statusit të ushtarakut Vengu tha se, “pr/ligji ka kaluar në konsultim publik me një seri përmirësimesh dhe po bashkërendohet gjithashtu me Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të Financave për elementët financiarë”.