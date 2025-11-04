Në emisionin “Goca dhe Gra” Neda Balluku ka thyer heshtjen, duke thënë se ka kërkuar divorcin me Ogrenin, dhe sipas saj kjo nuk është hera e parë që janë në këtë situatë.
“Ti që më njeh mund ta imagjinosh. Besoj që të gjithë mund ta imagjinojnë se si unë të ndihem. Për shkak të lajmeve. Lajmet janë të vërteta. E vërteta është që nuk është hera e parë që jam në këtë situatë, një gjë e ngjashme ka ndodhur edhe në 2020. Atëhere ia dolëm ta kapërcenim. Dëshira ka qenë për ta mbajtur, por nësae do të ktheja kohën prapa do të bëja të njëjtën gjë”, tha Neda Balluku.
