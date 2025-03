Kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria ka shansin më të mirë për të hyrë në BE.

“Jemi bekuar që kemi lindur në zemër të Evropës, por në të njëjtën kohë kemi qenë të izoluar dhe shkëputur për një kohë të gjatë. Është koha jonë, shansi dhe momenti ynë. Mundësia e madhe për të përfunduar këtë punë dhe nxjerrë maksimumin e këtij shansi të jashtëzakonshëm që na paraqitet si mundësi mjaft faktike për të qenë pjesë e BE. Që kur dolëm nga makthi i diktaturës komuniste, kjo është hera e parë që shohim një mundësi reale për t’u bashkuar me BE dhe që është tani. Yjet tanë dhe të BE janë në drejtimin e duhur.

Yjet janë të radhitura si duhet dhe ne mund të hedhim hapin. Sa për t’iu dhënë një ide për atë që po flas, të gjitha vendet e BP duan të bashkohen me BE. Ne kemi qenë shumë pas edhe kur erdhëm në pushtet. Serbia i nisi negociatat kohë më parë, sapo i kemi nisur vitin e kaluar. Por ajo që kemi bërë pasi jemi refuzuar tre herë nga KiE për shkak të një vendi apo dy. Kemi punuar fort ndërkohë që prisnim që negociatat të ecnin përpara. Kemi një objektiv mjaft ambicioz për të mbyllur negociatat në 2027. Ajo çfarë shoh është se mund të hyjmë në BE tani, për të mos humbur asnjë sekondë të vetme në këtë proces që është mjaft i vështirë me shumë detyra shtëpie. Kemi bërë diçka mjaft të dobishme. Kemi përfituar nga të rejat e mëdha të teknologjisë me AI që po shpërthen dhe me ardhjen në jetë e ChatGPT.”