Në youtube çdo aktivitet i kryeministrit Edi Rama, ja si mund të ndiqet

Kryeministrin Edi Rama tashmë mund ta ndiqni edhe përmes kanalit të tij në you tube. Kjo nënkupton se çdo dalje të tij për mediat, prononcim në llogarinë e facebook, intervista në studio televizive, promovim i investimeve të kryera nga qeveria, të gjitha këto do mund ti ndiqni edhe përmes you tube.

Sikurse edhe dihet, kryeministri Rama është mjaft aktiv në rrjetet sociale të cilat i përdor në funksion të përcjelljes së mesazheve, evidentimit të punëve dhe komunikimit me qytetarët. Për më shumë shihni video-n sqaruese për hapat që duhet të ndiqni për të marrë njoftim në kohë reale mbi çdo dalje publike të kreut të ekzekutivit duke i dhënë subscribe!