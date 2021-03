Gazetari Ergys Gjençaj raporton për BalkanWeb se Rama pritet të renditet në pozicionin 8 si në Vlorë dhe në Durrës.

Nga ana tjetër do të rrezikojnë edhe Ervin Bushati me Elisa Spiropalin që do të kenë pozicionet 17-të dhe 18-të në Tiranë.

Sot Rama bëri publike emrat e kryesuesve të listave, të cilat ishin të gjitha gra ndërsa drejtuesit politik të qarqeve gjithashtu pritet të kandidojnë në pozicione kyçe të objektivave të PS.