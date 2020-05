Duket se Britania do të jetë vendi i radhës që do të ketë një plan rihapje teksa shefi i kabintetit qeveritar tha se javën që vjen Johnson do e shpalosë së shpejti.

Michael Gove tha se plani parashikon një rihapje graduale për ekonominë e vendit dhe shkollat.

Më tej garanci dha drejtuesi i NHS, profesori Stephen Powis që konfirmoi se sistemi shëndetësor i Britanisë tashmë është fleksibël dhe i qëndrueshëm.

