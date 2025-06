Nga Habjon Hasani

Për të kuptuar peshën dhe rëndësinë e editoriali të zotit Nesho në FOX News; duhet parë lokacioni i simptomës.

Nëse ky artikull shkakton debate në Washington; apo dhe më mirë akoma; zinxhir reagimesh të nivelit të lartë në Washington; kemi të bëjmë me artikull domethenes.

Nese jehona e ketij artikulli të publikuar në media amerikane; shkakton reagime vetem ne Tiranë; atëhereë kemi të bëjmë me habere fshati; pak a shumë si ata shqiptarët e fillim viteve 90-të që dukeshin me të zotë se të tjerët meqënesë vishin rrecka me cilësore se shumica e popullatës këtu; edhe pse në fakt ata punonin kryesisht punë të rëndomta jashtë shtetit.

Opozita dhe kryetari Berisha ishin ne pozita shume të mira në SHBA deri në shkurt 2025; kur Berishës ju dha mesazhi të bënte një hap pas; të nxirrte në lokomotivë dy tre të rinj energjikë e të rinovonte listat.

Nuk bëri asnjë gjë nga këto. Humbi dhe zgjedhjet në mënyrë drastike.

Në Washington ata qe deri dje mendonin se mund te kishte nje shans me te, sot as duan t’ja degjojne me emrin; por kjo kategori nuk ben zhurmë kot e as del ne Fox News te shkruaje ate qe mendon sic doli sot zoti Nesho.

Kjo kategori në Washington thjesht i ka fshirë emrin dhe sheh punët e veta.

E nëse të fshijnë emrin; ata mund te punojne dhe me Ramaduron dhe me talebanët dhe me ISIS-in; por jo me ty.

Kështu që urime zotit Nesho për termin pikant qe perdori ne editorial; “Ramaduro”, urime dhe Ramës që ka lindur me këmishë.