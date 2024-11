Një operacion ndërkombëtar i zbatimit të ligjit i mbështetur nga Europol ka çuar në arrestimin e një trafikanti të dyshuar droge që drejtonte një rrjet kriminal që shtrihej nga Irani në Europën Perëndimore.

Më 23 nëntor, një shtetas turk 57-vjeçar u arrestua në Shqipëri. Pronat rezidenciale dhe afariste të lidhura me të dyshuarin dhe të dashurën e tij u kontrolluan në Roterdam, Holandë.

Top Channel mëson se emri i tij është Nihat Oezbek, një prej 10 personave më të kërkuar në Gjermani, bos i një organizate kriminale në trafikun e kokainës në Gjermani.

Hetimi ishte në gjendje të lidhte të dyshuarin me sekuestrimin e 703 kilogramëve heroinë në portin e Hamburgut në Gjermani më 30 gusht 2022. Heroina ishte fshehur në një ngarkesë me kontejnerë sapuni me origjinë nga Irani.

Një dozë e vetme e një njësie konsumi dyshifrore të heroinës mund të jetë fatale për konsumatorin. I dyshuari tani është në pritje të ekstradimit të tij në Gjermani.