Kryeministri Edi Rama ka bërë një reagim në rrjetet sociale, ku përkujton komandantin legjendar, Adem Jashari. Në reagimin e tij, Rama e cilëson ditën e sotme të bekuar për të gjithë shqiptarët, ndërkohë kujton dhe ditëlindjen e Jasharit.
“Në këtë ditë të bekuar për shqiptarët, ashtu si prej shumë vitesh kujtojmë me respekt edhe lindjen e ADEM JASHARIT, Komandantit Legjendar të Luftës Çlirimtare të Kosovës”– shkruan Rama.
Kujtojmë se kryeministri ndodhet në qytetin e Vlorës, ku mori pjesë në ceremoninë simbolike të ngritjes së flamurit, me rastin e 114-vjetorit të policisë. Ndërkohë, në kryeqytet ka nisur me tensione dhe përplasje të dhunshme protesta e qytetarëve.
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