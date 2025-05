Deputeti socialist Toni Gogu, i cili kandidon për një tjetër mandat në Tiranë, ishte këtë të hënë i ftuar në Euronews Albania ku ka treguar pritshmërinë e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Ai tha se për Tiranën 19 mandate janë të sigurta, por sipas tij mund të ketë edhe “surpriza të ëmbla”.

“19 mandate, është realitet. Ne synojmë mandatin e 20. Kjo do duket pas datës 11 maj. Do shikojmë nëse ne do arrijmë të 20 apo do kemi ndonjë surprizë shumë të ëmbël për socialistët e Tiranës dhe për të gjithë progresistët e qytetit sa i përket anëtarësimit të Bashkimin Europian që të dalim mbi 20. Por 19 janë të sigurt”,-tha Toni Gogu.

I pyetur se si duket gara në listën e hapur, Gogu tha se gara brenda familjes është shumë më serioze.

“Ke garues më të sofistikuar, me më shumë burime, me më shumë përvojë, është garë e vërtetë. Ndërkohë gara mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ka përfunduar në ditën kur PS projektoi të ardhmen si anëtare e BE-së ndërsa kundërshtarët tanë duan të kthejnë kohën e pandëshkueshmërisë”, tha deputeti.