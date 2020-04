Profesor Tritan Kalo, i ftuar në “Real Story” në News 24 iu përgjigj interesimit dhe pyetjeve në lidhje me përhapjen e koronavirusit në vend. Kalo u shpreh kundër testimeve në masë si jo shumë efektivë.

Ai pranoi se në Tiranë janë evidentuar disa zona ku ka më shumë të prekur dhe ku do të bëhen testime më shumë sic ndodhi edhe me Krujën që u testuan më shumë se 200 punëtorë të një fasonerie.

Tritan Kalo: Tani jemi në një fazë plato që vjen pas pikut.

Sokol Balla: Numri i të hospitalizuarve nuk shkoi kurrë më shumë se 80…pra nuk iu afrua fare majës, ka njoftime se te “Shefqet Ndroqi” se në janar dhe shkurt ka pasur një numër të lartë personash me probleme pulmonare. Në disa ditë kemi shifra zero në Tiranë dhe qytete të tjera dhe befas në një burg apo në një qytet shpërthejnë 18 apo 13 raste. A jemi të paimunizuar, apo kjo është prova më e mirë për shpejtësinë e hapjes? A duhet të ishin shtuar testimet?

Tritan Kalo: Tamponet këshillohen për individët me simptoma, por 1 në 6 individë shfaqin simptoma. Pra do bësh 100 teste do zbulosh vetëm 10. OKB ka thënë të testohen personat e kontaktit të ngushtë të një të prekuri.

Mentor Nazarko: E besoj që Shqipëria s’ka shumë teste, por ne jemi në kurbën e sheshtë që vjen pas shpërthimit të pikut. A mund të bëni ju një lloj modeli matematikor që me 1 mijë teste të numëroni 10 zona të infektuara dhe me këto zona ta kontrolloni, të dalë një mesatare që të kuptohet situata me COVID 19?

Sokol Balla: Pra, Nazarko thotë, kush është vatra? Në Tiranë, pse të mos bëhet një testim masiv? Pra që të kuptohet në cfarë gjendje është Tirana për të kuptuar pastaj edhe qytetet e tjera.

Tritan Kalo: Po të bësh këto testime rezultati do të jetë i ulët. Në Tiranë janë piketuar dy-tre zona ku ka më shumë të prekur dhe do të bëhen testime, nuk mund t’i përmend me emra zonat, nuk mund të them edhe numrin e testeve pasi e ka në kompetencë ISHP. Pra sic u bë me fasonerinë në Krujë ku u testuan të gjithë punonjësit dhe u mbyll. E gjithë bota ecën hap pas hapi. Hapja e vendit nis kur kemi stabilizim të rasteve, e dyta kur kemi ulje të rasteve të hospitalizuara.

g.kosovari