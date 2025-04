Në të njëjtën datë kryeministri Edi Rama dhe kreu i Partisë Demokratike do të jenë këtë të diel në Itali në një takim me diasporën.

Kryesocialisti ka njoftuar në rrjetet sociale se takimi me shqiptarët në Milano do të jetë në orën 15:00, ndërsa demokratët një orë më pas në orën 16:00 në Brescia.

Rama së bashku me përfaqësuesit e strukturave socialiste do të takohet me shqiptarët në “Centro Congresi”, në Malpensa Fiere, në Busto Arsizio. Ndërsa takimi i Berishës do të zhvillohet në Teatro Clerici, Via San Zeno 168 në Brescia.

Takimet e tyre me shqiptarët në diapsorë vijnë në nisje të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit, ku si kryeministri Rama dhe kryedemokrati Berisha do të kërkojnë votën e shqipatrëve jashtë vendin të cilët votojnë për herë të parë në këto zgjedhje.