Anëtari i Grupit Koordinues të protestës, Përparim Gjeka, ka lexuar disa kërkesa të tjera, gjatë fjalës së tij në tubimin para Kryeministrisë.
Në kërkesat e reja të prezantuara nga Gjeka, çdo pronë në vijën bregdetare nga Saranda e deri në Shkodër duhet të kalojë në ‘sitë’ dhe nëse vërtetohet nga drejtësia që është përvetësuar në kundërshtim me ligjin, duhër t’i kthehet interesit publik.
Më tej ai theksoi se nevojitet krijimi i një ‘fondi kombëtar të menaxhimit të pasurive bregdetare. Një institucion transparent që të administrojë në emër të kombit pasuritë strategjike të bregdetit dhe fitimet të ndahen për të gjithë shqiptarët.’
“Vëllezër e motra shqiptarë, ne kemi luftuar çdo ditë për të mbrojtur bregdetin shqiptar. Ligji 21 i 2024, do të shfuqizohet. Por problemet e trashëguara do të mbeten. Një pjesë e pronave të bregdetit është tjetërsuar. Hetimet e SPAK kanë nxjerrë në pah abuzime me pronat publike me vlera të jashtëzakonshme. Shqiptarët kanë të drejtë të kërkojnë përgjigje si u tjetërsuan këto pasuri. Ne kërkojmë një proces të pavarur, që çdo pasuri të provojë ligjshmërinë e saj.
Duhet një proces kombëtar verifikimi i të gjitha pronave në vijën bregdetare që nga Saranda e deri në Shkodër. Të kalojë në sitë çdo vilë, çdo resort dhe çdo parcelë toke. Të kalojë në sitë çdo vilë, çdo resort dhe çdo parcelë toke. Çdo pronë që vërtetohet nga drejtësia që është marrë në kundërshtim me ligjin, duhet t’i kthehet interesit publik dhe pasurisë kombëtare.
Shqipëria ka nevojë për një vizion të ri zhvillimi, si fond kombëtar të menaxhimit të pasurive bregdetare. Një institucion transparent që të administrojë në emër të kombit pasuritë strategjike të bregdetit dhe fitimet të ndahen për të gjithë shqiptarët. Zhvillimi i bregdetit nuk mund të bëhet pa plan, por duhet një plan urbanistik kombëtar. Zonat më të bukura e të rralla duhet të ruhen si pasuri kombëtare. Gjiret, parqet natyrore, lagunat dhe peizashet unike, nuk mund të sakrifikohen për interesa afatshkurtra. Duhet të investojë diaspora shqiptare vetë. Diaspora duhet të ketë mundësi të jetë pjesë e zhvillimit të atdheut. Vetëm mbi bazën e një zhvillimi të planifikuar, të mirëpresim edhe investime të huaja serioze”, tha mes të tjerash anëtari i grupit koordinues, Përparim Gjeka.
Leave a Reply