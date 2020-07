Teksa e gjithë ngjarja në Kombinat është mbuluar nga misteri, ku nënë e bijë u gjetën të pajeta në banesë, ndërsa vajza tjetër u dërgua në gjendje të rëndë në spital, ‘BalkanWeb’ zbardh detaje të reja.

Trupat e pajetë të nënës, Zhaneta Josifit dhe Anisa Josifit, u gjetën në dhoma të ndryshme. Grupi hetimor bëri me dije se duke qenë se ka dyshime që 33-vjeçarja ka pasur disa muaj që ka ndërruar jetë, ishte vendosur në shtratin e saj në një dhomë, ndërkohë, nëna e saj është gjetur përtokë në dhomën tjetër. Po ashtu mësohet se Blerta, e vetme e mbijetuar e kësaj familje (babai ka ndërruar jetë 5 vite më parë), është gjetur përtokë në korridor, por në gjendje të vetëdijshme.

“Që prej fundit të janarit daja nuk ka pasur kontakte me Anisa Josifin. Hetimet thonë se nga këqyrja e trupit të pajetë të 33-vjeçares, flitet për një kohë të gjatë që ka ndërruar jetë. Ai lyhej me një solucion me bazë vaji për mos t’u dekompozuar.

Nëna dhe dy vajzat e saj praktikonin një sekt fetar, Dëshmitarët e Jehovait, por nuk janë qenë të regjistruara në qendrat e këtyre besimtarëve. Ato predikonin të lira. Në banesën e tyre vinin njerëz të veshur zyrtar që shpërndani broshura.

Policia ka gjetur jo vetëm libra bible, por dhe fletore ku ata tregonin vullnetin e tyre ndaj besimit dhe detyrimet qe kishin marrë përsipër”, tha gazetarja Dorjana Bezat në raportimin e saj live.

/a.r