Publikimi i dosjeve Epstein ka marrë një vëmendje të madhe në të gjithë botën.
Analisti Arjan Curri është shprehur se perversitet të këtij niveli ka edhe në Shqipëri dhe në çdo elitë të shoqërive të vogla.
Ai gjithashtu shton se perversiteti i njerëzve të pasur, është si një ideologji e tyre për të kaluar vdekjen.
“Gjërat tronditëse janë dhe sa herë që sheh diçka, tronditesh se i shikon live. Por kjo nuk është asgjë e re.
Këta tani janë zotat e modernitetit. Nëse pushtetin yt shkon në maksikmum, atëherë ti i ke të gjitha, e vetmja gjë ku ty të rri mendja është perversiteti, sepse nuk të japin kënaqësi këto gjërat e tjera.
Edhe në Shqipëri ka nivel pervesiteti të Epstein. Njerëz që i kanë të gjitha dhe e vetmja gjë që i mungon është perversiteti. Edhe shoqëritë e vogla krijojnë elita, këto mendojnë se nuk i kap ligji dhe mund të bëjnë çdo gjë.
Në përgjithësi njerëzit aty shkojnë. Në vitin 42 Para Krishtit, ishte një perandor në Romë, August. Ai ka një shtëpi në ishullin Kapri. Në atë ishull ishte një Vila Jupiter. Aty thuhet se vinte djem të mitur që kryenin marrëdhënie dashurore dhe të pasurit i shihnin.
Ose shkon deri në një nivel dhe thua boll, ose e ndalon veten dhe ata të heqin. Konservatorët më të mëdhenj, besimtarët më të mëdhenj, bashkohen me liberalët më të mëdhenj.
Edhe këta që bëjnë perversitetin mendojnë se me këtë do kalojnë vdekjen. Iluzion është ai, prapë do vdesin. Por vdesin me një ide tjetër nga ne të tjerët”, tha Curri.
