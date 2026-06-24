Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale u shoqërua me debate mes demokratëve dhe socialistëve.
Socialisti Erion Isai ka debatuar me demokratin Luçiano Boçi, teksa ka ndërhyrë edhe kolegia e tij Ina Zhupa.
Pjesë nga debati:
Erion Isai: Unë jam ai që them nuk i ka mirëmbajtur mirë rrugët rurale, unë jam ai që po them po, për Shqipërinë po flasim, 2013 përpara, 2013 pas, s’kshte asnjë arsye pse të kishte ndryshim cilësor në qeverisje. Edhe meqënëse thatë për protestën, zonja Zhupa, po, protestoheshe dhe vriteshe, protestoheshe-nuk vritesh. Është ndryshim i madh cilësor.
Luçiano Boçi: Pjesa e protestës, që kjo protesta është e bukur, Është e bukur e e bëjnë ata që e protestojnë, në ndryshim nga ajo protesta që the ti, që vijnë aty dhe pastaj vriten. Sepse kur vjen për të vrarë, ndoshta ndoshta ndodh, ti e di si janë ato ngjarje, kështu që mos merr përsipër të bësh prokurorin dhe gjykatësin.
Erion Isai: I vetmi problem është që në shesh mbledh më shumë pelikani sesa bufi.
Luçiano Boçi: Lëri tashi
Erion Isai: Si vriteshin, kam qenë student i Akademisë së Arteve, kam qenë pjesë në protestë.
Luçiano Boçi: Ina Zhupa: Zoti Isai ishe sot në SPAK ti?
Erion Isai: Unë jam kurioz, jo jo, ju kur jeni për të duartrokitur tek dera e SPAK. Ju kur duartrokisni? Isha dhe do të shkoj sa herë të jetë e nevojshme. Ti sheh SPAK me dy lupa, një herë në protestë dhe një herë me dy lupa, një herë në protestë, një herë që thua mua.
Luçiano Boçi: Na e përcakto edhe nga kjo ana e ballafaqimit natyror, që ju që shkoni në SPAK tek cili lloj futeni, tek shpendët dhe te kafshët.
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