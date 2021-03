Mirela Kumbaro do të udhëheq listën e Partisë Socialiste në qarkun e Gjirokastrës. Kumbaro me anë të një mesazhi në rrjetin social ‘Facebook’ bën me dije se këtë pozicion e ka marr si një besim të madh të PS, çka nuk ia lehtëson por ia rëndon edhe më shumë përgjegjësinë.

Postimi i Mirela Kumbaros

Fushata për garën finale të 25 prillit që përmes votës demokratike, do t’i hapë Partisë Socialisterrugën për një mandat të tretë, ka filluar. Në këtë proces, kam nderin e madh të kryesoj listën e kandidatëve për Qarkun e Gjirokastrës. Që ky është një privilegj i jashtëzakonshëm, kjo s’ka dyshim. Që Qarku i Gjirokastrës është një bekim për këdo që banon aty; për këdo që punon aty; për këdo që ka fatin të jetë ushqyer me traditat, kulturën e historinë e tij, edhe këtë zor se e kundërshton kush. Unë ndjehem me shumë fat, po shumë ama, që jam 100% me gjak nga viset e këtij Qarku; që prej vitesh tashmë kaloj më shumë kohë në këtë qark se sa në vendlindjen time;, dhe që punoj prej 4 vjetësh në Qarkun e Gjirokastrës si përfaqsuese e komunitetit të tij në Kuvendin e Shqipërisë