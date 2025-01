Nga viti në vit po rritet diagnostikimi i fëmijëve me probleme kardiake. Ditët e fundit një bebe vetëm 2.9 kg i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në zemër. Shefi i Kardiokirurgjisë në QSUT, Altin Veshti thotë se bluzat e bardha po përballen me raste të rënda me defekte në zemër të ardhura edhe nga rrethet, si rasti i bebes vetëm 30 ditësh.

Patologjitë më të shprehura kardiake që kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale është ajo që njihet si ‘vrimë në zemër’. Sipas Veshtit, një rol të rëndësishëm në evidentimin e problemeve luajnë edhe mjekët gjinekologë që ndjekin nënat në shtatzëni.

Edhe pse janë ndërhyrjet më të vështira kardiake, deri më tani, në 98 % të rasteve, operacionet tek bebet kanë qenë të suksesshme, duke bërë që fëmija të rritet dhe të bëjë një jetë normale.