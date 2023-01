Numri i njerëzve që kërkonin trajtim në klinikat e etheve në Kinë arriti kulmin më 23 dhjetor 2022 në rreth 2.87 milionë dhe shifra që atëherë ka qenë në rënie të vazhdueshme. Kreu i Zyrës së Administrimit Mjekësor nën Komisionin Kombëtar të Shëndetësisë, Jiao Yahui, në një konferencë për shtyp tha se numri i pacientëve me ethe ra në 477.000 më 12 janar, një rënie prej 83.3 për qind nga shifra kulmore ditore, citon “Xinhua”. Numri i njerëzve në klinikat e etheve ose dhomat e konsultimit në të gjithë vendin ka treguar një prirje të përgjithshme rënëse që kur arriti kulmin, si në rajonet urbane ashtu edhe ato rurale, tha Jiao. Shkalla e zbulimit të Covid-19 në klinikat e etheve gjithashtu vazhdon të bjerë, duke arritur kulmin në 33.9 për qind më 20 dhjetor 2022. Numri ra në 10.8 për qind më 12 janar, shtoi Jiao.

Njerëzit që kërkonin trajtim në departamentet e përgjithshme ambulatore arritën në afro 9.14 milionë më 12 janar, në thelb duke u kthyer në nivelin para epidemisë, tha Jiao.

Përqindja e testeve pozitive të Covid-19 midis të gjithë pacientëve ambulatorë të spitaleve arriti kulmin në 5.7 për qind më 19 dhjetor 2022 dhe që atëherë ka vazhduar të bjerë, duke rënë në 0.9 për qind më 12 janar.

Shkëmbimi i informacionit për situatën epidemike në Kinë është konsideruar i vlefshëm për të gjithë .Kjo u nënvizua gjatë një bisede telefonike midis ministrit të Komisionit Kombëtar të Shëndetësisë të Kinës, Ma Xiaowei me drejtorin e përgjithshëm të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh) Tedros Adhanom Ghebreyesus, duke shkëmbyer pikëpamje mbi masat e tanishme të parandalimit dhe kontrollit të COVID-19.

Ma theksoi se Kina ka ndarë informacion me OBSh-në dhe vendet e tjera që nga fillimi i epidemisë, ishte e para që identifikoi patogjenin dhe ndau renditjen e tij gjenetike, si edhe krijoi një mekanizëm për shkëmbimin teknik me OBSh-në.

Që kur Kina mori nismën për të optimizuar dhe përshtatur politikën e vet të parandalimit e kontrollit të epidemisë në sfondin e gjendjes së tanishme, të dy palët kanë kryer shumë shkëmbime teknike, tha Ma, duke shtuar se Kina do të vazhdojë të mbështesë OBSh-në në luftën kundër COVID-19.

Nga ana e tij, Tedros Adhanom Ghebreyesus shprehu vlerësim për përpjekjet e Kinës për të mbajtur shkëmbime teknike afatgjata dhe për të ndarë informacion e të dhëna mbi epideminë me OBSh-në.

“OBSh-ja e vlerëson këtë takim, si edhe publikimin e informacionit mbi gjendjen e përgjithshme,” tha në një deklaratë ky institucion me qendër në Gjenevë.

"Zyrtarët kinezë dhanë informacion për OBSh-në dhe në një konferencë shtypi mbi një gamë temash, duke përfshirë klinikat, shtrimin në spital, pacientët që kërkojnë trajtim urgjent e kujdes kritik, si edhe vdekjet në spital lidhur me infeksionin e COVID-19."

Të dy palët ranë dakord të vazhdojnë të forcojnë shkëmbimet teknike e bashkëpunimin mbi parandalimin dhe kontrollin e epidemisë dhe të ruajnë së bashku sigurinë shëndetësore globale

