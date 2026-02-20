Në një konferencë për mediat, ministrja e Brendshme Albana Koçiu ka njoftuar për rritje të pagave për tre kategori të Forcave Policore.
“Do doja gjithashtu ta mbyllja këtë prezantim të parë me një lajm të mirë që ka të bëjë pikërisht me faktin që në mbledhjen e radhës të Këshillit të Ministrave, kemi propozuar një rritje të re pagash sa i përket punonjësve të policisë së shtetit”, tha Koçiu.
Kështu siç njoftoi ministrja, “bëhet fjalë për 3 struktura të Policisë së Shtetit. Forcat RENEA, forcat e sigurisë dhe forcat e posaçme operacionale. Është një fond pagash i parashikuar në buxhetin e vitit 2026, shkon në linjë me rritjen e pagave që të gjithë morën në fillim të vitit, ndërkohë që me rritjen që këto kategori marrin tani, një punonjës i thjeshtë i forcave RENEA do të marrë 1400 euro, ndërsa paga për një drejtues shkon në 2 300 euro.”
Leave a Reply