Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë një lëshim të rëndësishëm ndaj Kinës, në dëm të Tajvanit. Xi Jinping, nga ana tjetër, është treguar më i hapur për çështjen e TikTok. Këto janë disa nga lëvizjet që pritet të ndodhin përpara një telefonate që do të zhvillohet sot mes dy liderëve të superfuqive. Gjatë kësaj bisede, Xi mund ta ftojë zyrtarisht Trump-in për një vizitë shtetërore në Pekin. Tema kryesore e bisedës do të jetë ecuria e negociatave tregtare mes dy vendeve. Në përgatitje të kësaj telefonate, janë dhënë disa sinjale domethënëse.
Sipas Washington Post, Trump ka vendosur të mos miratojë një paketë ndihmash ushtarake prej më shumë se 400 milionë dollarësh për Tajvanin. Edhe pse ky vendim mund të ndryshohet, sërish përfaqëson një ndryshim të madh në politikën amerikane ndaj Tajvanit, një ishull që Kina e konsideron si territor të sajin. Kjo është në përputhje me qëndrimin e Trump-it edhe për Ukrainën: mjaft më me ndihma, armët duhet të paguhen.
Duke iu referuar burimeve anonime, Corriere Della Sera shkruan se kjo paketë armësh përfshinte municione dhe dronë autonomë, armë më “vdekjeprurëse” se ndihmat e mëparshme. Një gjest i tillë do të shihej si shenjë paqeje nga ana e Kinës. Ndërkohë, SHBA-të po përpiqen të rikthejnë kontrollin mbi bazën ajrore të Bagramit në Afganistan, një vend strategjik, sepse ndodhet vetëm një orë fluturimi larg zonave ku Kina prodhon armët e saj bërthamore, sipas deklaratave të Trump-it në Londër me kryeministrin Starmer.
Sa i përket TikTok-ut, pas muajsh përplasje dhe kërcënimesh, duket se është gjetur një zgjidhje: aplikacioni nuk do të ndalohet në SHBA, por do të vazhdojë të funksionojë me disa kushte të reja. Kontrolli do t’i kalojë investitorëve amerikanë dhe do të ketë masa të reja për sigurinë e të dhënave.
Qeveria kineze ka përdorur një ton më të moderuar, duke e quajtur marrëveshjen një zgjidhje “win-win” (pra kur të dyja palët fitojnë). Kjo është e rëndësishme, pasi algoritmi i TikTok-ut, zemra teknologjike që e bën aplikacionin kaq të suksesshëm, është konsideruar nga Kina si teknologji strategjike, e mbrojtur si një sekret ushtarak. Kompromisi parashikon që një grup investitorësh të mëdhenj amerikanë si Oracle, Silver Lake dhe Andreessen Horowitz, do të marrin kontrollin e aktivitetit të TikTok-ut në SHBA. ByteDance, kompania kineze mëmë, do të ruajë një pjesë të vogël, por pa kontroll të plotë.
Për të qetësuar SHBA-të, të dhënat e përdoruesve amerikanë do të ruhen në serverë në territorin amerikan, me kontrolle të jashtme të pavarura, siç ishte parashikuar në planin “Project Texas”.
TikTok është kthyer në simbol të përplasjes më të madhe mes SHBA-ve dhe Kinës: kush do të kontrollojë teknologjitë e së ardhmes, kush vendos rregullat e hapësirës digjitale, dhe kush do të ketë ndikim kulturor nëpërmjet platformave.
Për SHBA-të, qëllimi është të mbrohen të dhënat e qytetarëve dhe të parandalohet ndikimi i Kinës në opinionin publik amerikan. Për Kinën, mbrojtja e ByteDance është një çështje sovraniteti ekonomik dhe teknologjik. Në këtë përballje, algoritmi i TikTok-ut është në qendër të betejës. Nuk është thjesht kod kompjuterik, por një mjet që vendos se çfarë shohim, çfarë bëhet virale, dhe çfarë narrativash përhapen ose fshihen. Kontrolli mbi algoritmin është kontroll mbi një infrastrukturë të padukshme por shumë të fuqishme të ndikimit kulturor dhe politik.
Për SHBA-të, lënia e këtij kontrolli në duart e Kinës është një rrezik i vazhdueshëm. Prandaj, pikërisht algoritmi është pika më delikate që mund ta prishë marrëveshjen. Afati i fundit për të arritur një marrëveshje është 16 dhjetori. Deri atëherë, TikTok do të vazhdojë të funksionojë, dhe përdoruesit do të shijojnë videot, shpesh pa e ditur se pas atyre momenteve argëtuese po zhvillohet një kapitull i ri i luftës së ftohtë teknologjike.
