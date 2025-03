Në studion e “Real Story” në ABC News paneli i të ftuarve ngriti pyetjen se si do të jetë agjenda e SPAK, në prag të zgjedhjeve të 11 Majit dhe fushatës elektorale. Juristja Brizida Gjikondi ishte e mendimit se SPAK do të jetë më e kujdesshme në vendimet që do të marrë, megjithatë nuk përjashtoi mundësinë se gjithçka mund të ndodhë.

Ndërkohë gazetari Ermal Vija tha se SPAK po vazhdon hetimet në dosje të mëdha të botës së krimit, si EnchroChat dhe SkyEcc. Ai shtoi se nuk mungojnë as hetimet në fushën e politikës.

“SPAK ka vazhduar punën dhe unë mendoj se ka pasur një punë voluminoze. Janë dosjet e mëdha si EnchroChat. Po edhe drejtimin e politikës ka vijuar prokuroria e Posaçme hetimet, janë hetime që janë shtrira në kohë normalisht që u duhet kohë.”