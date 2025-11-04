Analisti politik Ergys Mërtiri, i ftuar në emisionin “Tirana Live” tha se Sali Berisha ka paguar paratë për Chris LaCivita, pavarësisht se e dinte që nuk do fitonte zgjedhjet parlamentare të 11 majit.
Ai shtoi se shuma prej 1.4 milionë euro nuk prodhoi një subjekt të qëndrueshëm opozitar, por vetëm mbajtjen gjallë të figurës së Berishës në skenën politike.
Mërtiri e përshkroi situatën brenda PD-së si paradoksale dhe tregues të një krize të thellë, ku mungon çdo alternativë dhe kritikë ndaj lidershipit aktual.
“E ka ditur se do t’i humbiste zgjedhjet. Nëse nuk do ishte Chris LaCivita, ai nuk kishte marrë votat që ka marrë. Me 1.4 milionë euro garantoi mbijetesën e tij në politikë, pasi në të kundërt do të detyrohej të ikte. Kjo ka prodhuar mbijetesën e tij politike, jo si subjekt. Doktori nuk po lejon zëra ndryshe.
Në PD ka një paradoks, që tregon krizën e thellë ku ka rënë ajo parti. Berisha nuk prodhon alternativë dhe është totalisht i pabesueshëm. Nuk ka asnjë zë kritik, pasi në një situatë normale duhet të gëlonin zërat kundër dhe të thonin se Berisha duhet të largohej. Ai nuk lejon asnjë zë kundër.
Kushdo që hap gojën kërcënohet me zhdukje nga partia dhe me “vdekje politike”. I vetmi funksion i PD është që të pengojë çdo opozitë që të mundë Edi Ramën.”, tha ai.
Leave a Reply