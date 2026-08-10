Një tjetër incident me dron ka ngritur alarmin e autoriteteve gjermane, këtë herë në një objekt ushtarak të Bundeswehr-it në Mechernich, në Nordrhein-Westfalen.
Sipas Bundeswehr-it, mbrëmjen e së enjtes, rreth orës 22:00, qendra e sigurisë së bazës ushtarake raportoi se kishte pikasur dy dronë mbi territorin e objektit. Konstatimi u konfirmua dhe në vend u dërguan menjëherë forcat e policisë ushtarake, të njohura si Feldjäger.
Pas ndërhyrjes fillestare të ushtrisë, çështja iu dorëzua policisë lokale për hetime të mëtejshme. Deri tani, autoritetet nuk kanë bërë të ditur se kush i ka operuar dronët dhe as nëse ata kanë kryer ndonjë veprim tjetër përveç fluturimit mbi bazën ushtarake.
Rasti tërheq vëmendje të veçantë për shkak të natyrës së objektit që është vëzhguar. Në Mechernich ndodhet një prej objekteve të rëndësishme të Bundeswehr-it për trajtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të mbrojtjes ajrore Patriot. Raportimet gjermane e përshkruajnë atë si një qendër me rëndësi të veçantë për mirëmbajtjen e këtyre sistemeve.
Sistemi Patriot është një prej mjeteve kryesore të mbrojtjes ajrore të përdorura nga Gjermania dhe vendet e NATO-s. Për shkak të rëndësisë së tij strategjike, prania e dronëve mbi një objekt ku mirëmbahen këto sisteme ka ngritur pikëpyetje mbi motivin e fluturimit. Megjithatë, deri në këtë fazë nuk ka konfirmim zyrtar se incidenti ka qenë një operacion spiunazhi apo sabotimi.
Si u zbulua fluturimi?
Sipas informacionit të bërë publik nga Bundeswehr-i, ishte qendra e sigurisë së bazës ajo që konstatoi praninë e dy mjeteve ajrore pa pilot.
Ngjarja ndodhi gjatë natës, rreth orës 22:00. Pas identifikimit të dronëve, autoritetet ushtarake aktivizuan procedurat e sigurisë dhe dërguan policinë ushtarake në objekt.
Më pas, hetimi iu kalua policisë, e cila po përpiqet të përcaktojë se nga kanë ardhur dronët, kush i ka drejtuar dhe cili ka qenë qëllimi i fluturimit.
Nuk është bërë e ditur se dronët janë rrëzuar apo kapur, dhe autoritetet nuk kanë njoftuar për persona të arrestuar në lidhje me rastin.
Rasti në Mechernich vjen vetëm pak ditë pas një incidenti shumë më serioz me dron në aeroportin Leipzig/Halle.
Në atë rast, një dron i pajisur me eksploziv dhe detonator u gjet pranë avionëve transportues ukrainas. Një punonjës i aeroportit ndërhyri dhe situata çoi në ndërprerje të përkohshme të aktivitetit në aeroport. Në të njëjtën periudhë, një avion mallrash që po afrohej për ulje u detyrua t’i shmangej një tjetër objekti të paidentifikuar dhe pati kontakt me të.
Për incidentin në Leipzig/Halle janë përfshirë autoritetet federale gjermane dhe rasti po hetohet si një ngjarje potencialisht e rëndë sigurie.
Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, ka folur për mundësinë e një skenari të luftës hibride dhe nuk ka përjashtuar përfshirjen e një shteti të huaj. Megjithatë, kjo mbetet një hipotezë hetimore dhe jo një përfundim i konfirmuar.
Pse i shqetësojnë autoritetet gjermane fluturimet me dronë?
Dronët janë bërë një shqetësim në rritje për sigurinë e objekteve ushtarake dhe infrastrukturës kritike në Evropë. Ndryshe nga avionët tradicionalë, dronët e vegjël mund të fluturojnë relativisht afër tokës, të jenë të vështirë për t’u zbuluar dhe të përdoren për fotografim, mbledhje informacioni ose, në raste të caktuara, për transportimin e materialeve të rrezikshme.
Për një objekt ushtarak, një fluturim i tillë mund të jetë veçanërisht problematik edhe nëse droni nuk kryen asnjë sulm. Vetë mundësia e mbledhjes së pamjeve ose informacionit mbi strukturën e bazës, aktivitetet dhe pajisjet ushtarake konsiderohet një çështje sigurie.
Deri tani, autoritetet gjermane nuk kanë dhënë prova që lidhin incidentin në Mechernich me Rusinë, Ukrainën apo ndonjë shtet tjetër. Po ashtu, nuk është konfirmuar nëse dy dronët kanë pasur pajisje për regjistrim, komunikim apo ndonjë ngarkesë të dyshimtë. Hetuesit duhet të përcaktojnë fillimisht se kush i ka operuar mjetet ajrore, nga janë nisur dhe për çfarë qëllimi kanë fluturuar mbi objektin ushtarak.
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