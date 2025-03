Nga mbledhja e Grupit të PS, kryeministri Edi Rama foli edhe për reformën në drejtësi ndërsa ironizoi opozitën të cilët thonë se janë të burgosur politikë.

“BE u duhet shqiptarëve përtej interesave financiare, por për të garantuar lirinë individuale, barazinë para ligjit. Garantët e barazisë para ligjit sot jemi ne, s’ka njeri tjetër që garanton proceset e nisura të drejtësisë kanë të gjitha të metat. Por duhen mbështetur në rrugën e tyre me çdo çmim edhe më marrjen përsipër të kostove. Ne nuk bërtasim për persekutim apo padrejtësi kur institucionet reja të drejtësisë godasin brenda nesh. Të tjerët pretendojnë se janë parti të burgosurish politikë, ky është dallim katastrofik për të ardhmen. E fundit për këtë pjesë. BE na duhet për këto garanci, që Shqipëria dhe shqiptarët si kanë pasur kurrë dhe për herë të parë Shqipëria dhe shqiptarët s’do jenë në ndonjë regjim të imponuar nga të tjerët, e as në një qeverisje që mund të çojë në drejtim të paditur, duke u bërë pjesë e BE”, tha Rama.