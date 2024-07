Ish-sekretarin e marrëdhënieve me publikun, Edvin Kulluri, i ftuar në Ditarin e mbrëmjes me Bruna Çiflikun komentoi dhe mbledhjen e Këshillit Kombëtar të demokratëve euroatlantik të Lulzim Bashës.

Kulluri insiston se grupimi i mbledhur pasditen e së enjtes nuk është një parti, pasi Gjykata e Apelit e ka shprehu qartë tashmë se kujt i takon vula dhe logoja e PD, pavarësisht se kishte rezerva për këtë çështje.

“Këshillin kombëtar të demokratëve euroatlantik? Ky është ish këshilli i PD, nuk ka një parti euroatlantike. Unë dhe disa kolegë të tjerë kemi kërkuar krijimin e një partie pasi kemi menduar se çështja e vlerave të demokrateve nuk është çështje sigle, por vullneti politike. Mendojmë që vendimet e drejtësisë duhet të pranohen dhe këtë kemi mbajtur dhe me vendimet e SPAK. Ky nuk ka qenë vendimi më i mirë i mundshëm, ndarja ka qenë e qartë, ka qenë për princit. Kemi një vendim të prerë të Apelit të rekomanduar nga Gjykata e Lartë”, tha Kulluri.

Më tej, ish-zyrtari demokrat insistoi se duhet të vijohet sa më shpejt me çështjen e krijimit të një partie të re, pasi të gjitha procedurat duhet të nisin nga fillimi që nga mbledhja e firmave.

Në lidhje me deklaratat se do të bëhet rekurs për vendimin e Apelit, Kulluri u shpreh se do të jetë një rrugë e gjatë.

“Sot duhet të jemi të vendosur drejt partisë së re. O bëhet parti o nuk bëhet. Rekursi mund të bëhet, por nuk kam ndonjë shpresë. Do kohë dhe nuk mund t’i mbajmë njerëzit me ëndrra. Rruga e rekursit është e gjatë, uroj që të jetë e mundshme. Ne sot nuk hyjmë dot në zgjedhje. Ka procedura, duhen mbledhur firmat dhe të çohen në KQZ. Duhen bërë zgjedhjet nga fillimi, duhet zgjedhur dhe kryetari. Në këtë mbledhje nuk ka pasur debat dhe nuk duhet të jenë këto zgjidhje që nuk krijojnë zgjidhje. Ka disa çështje që nuk janë ezauruar në Kryesi që të shkojnë në Këshill kombëtar. Nuk ka një parti politike. Nëse sillemi si Sali Berisha nuk jemi serioz. Nuk jemi më PD, jemi një grup njerëzish me ide dhe interesa të përbashkëta”, shtoi Kulluri.

/a.r