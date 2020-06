Familjarët e 26-vjeçarit Aleksandër Petanaj, kanë premtuar se do t’i shkojnë deri në fund zbardhjes së ngjarjes për vrasjen e tij. 26-vjeçari, u qëllua me thikë në zemër nga G. Tartaraj disa ditë më parë.

I riu u dërgua me urgjencë në spital por ndërroi jetë në sallën e operacionit katër orë pas ngjarjes. Kur kanë kaluar disa ditë nga largimi i tij nga jeta, në familjen e tij ka pllakosur hidhërimi, ndërsa të afërm të tij janë shprehur se viktima ishte një person shumë i qetë.

Në një intervistë për Panorama.al, ata janë shprehur se 26-vjeçarit i kanë bërë pritë 10-15 veta me dy makina, teksa ishte duke u kthyer me biçikletë nga puna që bënte në mobilieri.

“Aleksandri po kthehej natën nga Vlora me biçikletë. Kishte qenë në punë në mobilieri. Në pyllin e Sodës i kanë bërë pritë. Kanë qenë rreth 10- 15 vetë me dy makina. Pasi e kanë sharë dhe goditur disa herë, e kanë qëlluar me thikë. Ai që e qëlloi është shok klase me vëllain e Aleksandrit. Janë zënë edhe më parë, por gjëra fëmijësh. Jemi në një lagje me atë që është arrestuar. Ne nuk e lëmë me kaq. Na iku djali. Aleksandri nuk ngacmonte njeri, punonte gjithë ditën në mobilieri”, janë shprehur ata.

Ngjarja e rëndë ndodhi gjatë mbrëmjen e të enjtes në Pyllin e Sodës, ku pas një konflkti 15-vjeçari vrau me thikë në zemër Aleksandër Petanajn. Gjatë sherrit viktima hyri për të mbrojtur vëllain e tij, por 15-vjeçari Gabriel Tartaraj e goditi me thikë. Policia ka arrestuar autorin, ndërkohë po punon edhe për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.

g.kosovari