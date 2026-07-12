Të dhënat zyrtare të Prokurorisë së Përgjithshme tregojnë se për një vit iu referuan dhomave penale në gjykata 961 të mitur që kishin statusin e të pandehurit.
Një ndër adoleshentet që u procedua ishte ajo e klientes së avokatit Lorenc Danaj, e cila kishte statusin edhe të të akuzuarës, edhe të viktimës. Gjimnazistja u përfshi në përleshje masive mes vajzash pas një mosmarrëveshjeje me bashkëmoshataret për simbolin e zemrës që e kishte klikuar në Instagramin e të dashurit të njërës prej tyre.
“Ka qenë i njëjti rast, konflikt i lindur përmes Instagramit, i cili ka pasuar me veprime dhune të mëpasme me njëra-tjetrën. Nuk ka fokusuar në ndërgjegjësimin në gjykatë dhe situata ngelët shqetësuese për këto grupmosha”, tha avokati Lorenc Danaj.
Ndërkohë Top Channel e pyeti avokatin nëse janë shfaqur të penduara gjatë kohës që po hetohej apo kur u avancuan hetimet.
“Nuk pati asnjë moment mea culpa për asnjërën palë, edhe ky është problemi më shqetësues për këto raste”, tha avokati Lorenc Danaj.
Për konfliktin që u kategorizua tek dëmtimet me dashje, pasi të dyja palët kishin dhunuar njëra-tjetrën, gjykata i ftoi për ndërmjetësim. Por asnjëra prej tyre nuk pranoi.
Qendra për Parandalimin e Krimeve tek të Miturit thotë se vazhdimisht është përdorur nga drejtësia këshillimi.
“Ana tjetër e kësaj medaljeje është se në Shqipëri nuk ka një sistem rehabilitimi për këto raste, e cila pasohet edhe me mosedukimin, riedukimin e tyre pas kësaj kundërvajtjeje penale”, tha avokati Lorenc Danaj.
Në një vit për 521 të mitur drejtësia ka vendosur masën e shmangies, për 90 të tjerë këshillim, për 408 paralajmërim me shkrim dhe ndaj 811 ishin prokuroritë që shpallën mosfillim të hetimeve.
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