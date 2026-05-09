Ndërsa Shtetet e Bashkuara presin përgjigjen e fundit të Teheranit për një marrëveshje, autoritetet iraniane dhe mediat e lidhura me shtetin po theksojnë se e konsiderojnë kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit më të rëndësishëm se kurrë, shkruan A2CNN.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmaeil Baghaei, u tha gazetarëve të shtunën se Irani po shqyrtonte ende propozimin e Uashingtonit.
“Ne bëjmë punën tonë dhe nuk i kushtojmë vëmendje afateve apo kohës,” tha ai, duke iu referuar afateve të pritshme të presidentit amerikan Donald Trump për një përgjigje nga Irani.
Me mungesën e çdo përparimi konkret, autoritetet iraniane vazhdojnë të sinjalizojnë një rol të ngritur në doktrinën e tyre për ngushticën strategjike, ndoshta duke rivalizuar edhe programin e debatueshëm bërthamor, për të cilin vendi është sanksionuar dhe izoluar prej dekadash.
Establishmenti teokratik dhe ushtarak në Iran “e ka neglizhuar për vite me radhë bekimin” e Ngushticës, tha Mohamad Mokhber, këshilltar i lartë i liderit suprem të vrarë Ayatollah Ali Khamenei dhe ish-zëvendëspresident i parë nën drejtimin e të ndjerit Ebrahim Raisi.
“Në realitet, kjo është një aftësi në nivelin e një bombe atomike, sepse kur ke një kapacitet që mund të ndikojë të gjithë ekonominë globale me një vendim të vetëm, atëherë bëhet fjalë për një fuqi të jashtëzakonshme,” tha ai për agjencinë e lajmeve Mehr, e lidhur me shtetin, të premten.
Mokhber deklaroi se autoritetet nuk do të heqin dorë në asnjë mënyrë nga kontrolli “që kemi fituar përmes kësaj lufte” dhe do të përpiqen të “ndryshojnë regjimin qeverisës” të ngushticës, qoftë përmes kanaleve ndërkombëtare apo përmes ligjeve të brendshme të miratuara nga parlamenti i dominuar nga linja e ashpër politike.
Leave a Reply