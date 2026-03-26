Stenaldo Mhilli, banori që u eliminua nga gara e Big Brother VIP 5, tregoi mbrëmjen e sotme në Top Story përjetimet pas daljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri.
Ai tha se ndihet krenar për rrugëtimin e tij, pasi edhe pse nuk fitoi çmimin e madh, fitoi zemrat e njerëzve.
Unë jam munduar, falë nënës sime dhe asaj që më ka karakterizuar, me kurajo dhe guxim për të bërë hapin tjetër, ta kultivoj këtë filozofi: t’i them vetes sime që të pamundurat janë kaq larg të mundurave të rëndësishme, sa s’i hyjnë kujt në punë. Prandaj e them që njeriu nuk fluturon, por asnjë zog nuk ka shkuar në hënë.
Për mua, të mendosh me idenë e një njeriu që shtyn përpara për të mundur një diferencë fizike. Përballë kësaj gjëje, vlerësoj që do të vë çdo gjë tjetër në punë: mendjen, veshët, krahët, mbi të gjitha zemrën dhe shpirtin, për të shtyrë përpara dhe për të mos ndejtur kurrë në vend.
Pjesëmarrja Big Brother ishte një hap… ndihem krenar. Jo se fitova çmimin, por ndihem krenar se këtu jashtë shoh se dikujt një copë zemre ia kam fituar” – u shpreh Stenaldo.
